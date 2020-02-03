İkinci yarıyılın ilk gününde okul servislerine sıkı denetim
Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul'da trafik ekipleri, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminin başlamasıyla, okul servis araçlarını denetledi. Kurallara uymayan veya evrakında eksiklik bulunan sürücülere cezai işlem uygulandı.
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok noktasında okul servislerini durdurarak denetim yaptı.
[Fotoğraf: AA]
Denetimlerde sürücü belgesi, mesleki yeterlilik belgesi, Milli Eğitim Müdürlüğünce verilen sertifika kontrol edildi.
Rehber personelin ışıklı çubuk veya dur-geç levhası, standartlara uygun reflektif ikaz yeleği, Milli Eğitim Müdürlüğünce verilen sertifikası denetlendi.
[Fotoğraf: AA]
Araçlarda ise tescil belgesi, özel izin belgesi, bakım ve onarım takip formu, emniyet kemeri, fazla öğrenci kontrolü, öğrenci iniş-binişte 'dur' lambası, rehber personel, okul taşıtı ibaresi olup olmadığına bakıldı.
[Fotoğraf: AA]
Kurallara uymayan veya evrakında eksiklik olan sürücülere cezai işlem uygulandı.
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