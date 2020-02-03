İletişim Başkanı Altun: Devletimiz bu kalleş saldırının hesabını soracaktır
Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İdlib'de şehit olan askerler için baş sağlığı mesajı yayımlandı.
İdlib'de rejim güçleriyle çıkan çatışmada 4 asker şehit düştü. 1'i ağır 9 asker de yaralandı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, hain saldırıya tepki gösterdi.
Altun, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:
"Milletimizin başı sağolsun. Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Devletimiz bu kalleş saldırının hesabını soracaktır!"
Milletimizin başı sağolsun. Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Devletimiz bu kalleş saldırının hesabını soracaktır!— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 3, 2020
Yükleniyor lütfen bekleyiniz