İkinci el eşyada 500 milyon TL'lik vurgun: 56 gözaltı

İnternet sitesi üzerinden ikinci el eşya ve telefon satın alan kişiler, ürünleri teslim alamadıkları ve dolandırıldıkları gerekçesiyle farklı tarihlerde Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesine şikayette bulundu.

Yaklaşık 1 yıl süren teknik ve fiziki takibinin ardından ülke genelinde 250'den fazla kişiyi 500 milyon lira dolandırdığı iddia edilen çete liderinin Mersin'in Tarsus ilçesinde ikamet eden S.K. olduğunu belirleyen polis ekipleri, şüphelinin eşi, annesi, kayınbabası, kardeşi, baldızı, kayınbiraderi ve destekçileriyle dolandırıcılık yaptıklarını tespit etti.

Polis ekipleri, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 63 şüphelinin yakalanması için Mersin, İstanbul, Antalya, Edirne, Tekirdağ, Adana, Osmaniye ve Hatay'da 63 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda çete lideri S.K'nin aralarında bulunduğu 56 şüpheli yakalandı, 7 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlıların işlemleri sürüyor.

Aile boyu dolandırıcılık nöbeti

Adreslerdeki aramalarda ise başka kişilere ait 36 kredi kartı, 6 dizüstü bilgisayar, 17 cep telefonu, çok sayıda SIM kart, 2 ruhsatsız tabanca, 42 fişek, 27 uyuşturucu hap ile suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

S.K'nin, kurdukları sahte internet siteleri üzerinden satış yaptığı, internet sitesini ziyaret edenlerin sözde satın alma işlemlerinden dolayı bankacılık faaliyetlerinde yoğunluk nedeniyle eşi, annesi, kardeşi, kayınbabası, kayınbiraderi ve baldızı olan şüphelilerle bilgisayar ve telefon başında 8 saat aralıklarla nöbet tuttukları öğrenildi.

Dolandırıcılıktan elde edilen paraların, "hesapçı" olarak adlandırılan kişilerin banka hesaplarına, ardından kripto para hesaplarındaki soğuk cüzdanlara aktarıldığı belirlendi.

Nevşehir Valisi Ali Fidan, gazetecilere, dolandırıcılara yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceğini belirtti.

Bilişim cihazları üzerinden ikinci el eşya ve telefon satışı ile şantaj yöntemiyle yapılan dolandırıcılık eylemlerinde 250'den fazla mağdurun 500 milyon lira dolandırıldıklarının tespit edildiğini aktaran Fidan, "Şüphelilere yönelik operasyonlarda 56 zanlı yakalanarak gözaltına alınmış, 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bundan sonra da operasyonlarımız durmaksızın devam edecektir" dedi.