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Türkiye
DHA 15.01.2025 11:06

İstanbul'da toplu ulaşıma zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımaya yüzde 35 oranında zam yaptı.

İstanbul'da toplu ulaşıma zam
[Fotograf: AA]

Ulaşım Koordinasyon Merkezi(UKOME) toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşım için zam talebi belli oldu.

6 Ocak tarihinde toplu ulaşım ücretlerine zam gündemiyle Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapılan toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım araçları ile taksi, okul ve personel servisi ücretlerine yüzde 46,09 zam yapılmasını teklif etmişti. Yapılan oylamada, İBB'nin ulaşım ücretlerine yüzde 46,09 oranındaki zam teklifi oy çokluğuyla reddedilmişti.

Ocak ayının ikinci toplantısında İBB, toplu ulaşıma yüzde 35 zam teklifinde bulundu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi. 

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