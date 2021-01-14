Kirişçi Mahallesi Molla Fenari Caddesi'nde bir pasaj içindeki kahvehaneye operasyon düzenlendi. İçeride kumar oynayan 15 kişi gözaltına alınıp polis merkezine götürdü. İş yeri de kapatıldı.

2 saat sonra yeniden açtılar

Polis merkezine götürülen şüpheliler hakkında yasal işlemler sürdüğü sırada yaklaşık 2 saat sonra gözaltına alınmayan başka bir garson tarafından kahvehane yeniden açıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Bunu öğrenen polis, yeniden operasyon düzenledi. İçeride kumar oynadığı öne sürülen 9 kişi daha gözaltına alındı.

Kumar oynamak için bölüm yapmışlar

Polis, kahvehanede yaptığı araştırmada, iş yerinin arka tarafından bir pasajın koridoruna açılan bir gizli kapının olduğunu belirledi.

Kapıyı açıp koridora çıktığında ise kumar oynamak için sunta ve demir parmaklıklarla çevrili bir bölümle karşılaştı.

[Fotoğraf: DHA]

97 bin 500 lira ceza kesildi

Polis, gözaltına alınan 24 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ve sosyal mesafeyi ihlalden toplam 97 bin 500 lira para cezası uyguladı. Aynı zamanda şüpheliler hakkında 'Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan da adli işlem başlattı.