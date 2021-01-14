Haber Giriş: 14 Ocak 2021 Perşembe 01:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da soba zehirlenmesi: 3 kişi hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi, hastaneye kaldırıldı. Tedavileri sonucu 3 kişinin durumlarının iyi olduğu belirlendi.
Olay akşam saatlerinde Kahta ilçesinde meydana geldi.
Köseler köyünde yaşayan aynı aileden 3 kişi, gece uyuyacakları esnada kendilerini iyi hissetmeyerek sağlık ekiplerinden yardım istedi.
[Fotoğraf: AA]
Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen aile üyeleri, 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Soba Zehirlemesi
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