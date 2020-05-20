İlçe yaşayan ilkokul 4. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Elif Naz Koçer ve 2'nci sınıf öğrencisi kardeşi 8 yaşındaki Abdulkadir Koçer kumbaralarında bayram harçlığı olarak biriktirdikleri 98 lira parayı, Afganistan’da bulunan ihtiyaç sahiplerine gönderilmek üzere Türk Kızılay İlçe Temsilciliği'ne makbuz karşılığında teslim etti.

Çocukların yaptığı anlamlı bağıştan etkilenen Kızılay İlçe temsilcisi İsa Şahin, Koçer kardeşlere teşekkür ederek kitap verdi.

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Kumbaralarından 98 lira çıktı

Afganistan’da bulunan ihtiyaç sahiplerini televizyonda izlediğini ve çok duygulandığını kaydeden Elif Naz Koçer, "Televizyon izlerken çocukların çok zor durumda olduklarını gördüm ve çok duygulandım. Kardeşimle harçlıklarımızı oraya göndermek istedik. Babama bu konuyu ilettim ve kumbaramızdan çıkan ve bayramda harcamayı düşündüğümüz bayram harçlığı olan 98 lirayı bir hayrımız olması için Türk Kızılay'a verdik" dedi.