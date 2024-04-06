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Türkiye
AA 06.04.2024 11:54

İki ilde uyuşturucu tacirlerine operasyon: 20 tutuklama

Kahramanmaraş merkezli 2 ilde uyuşturucu ticareti yapan organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 zanlıdan 20'si tutuklandı.

İki ilde uyuşturucu tacirlerine operasyon: 20 tutuklama

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde imalat ve ticareti yapanlara yönelik 3 Nisan'da yapılan operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 20'si tutuklandı, 1'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kahramanmaraş ve Gaziantep'te uyuşturucu madde imalat ve ticaretini yapanlara yönelik 3 Nisan'daki operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 22 şüpheliden 21'i gözaltına alınmıştı. Narkotik dedektör köpeklerinin de katıldığı operasyonda, ruhsatsız tabanca, av tüfeği ile toz, tablet ve sıvı olmak üzere uyuşturucu madde ele geçirilmişti.

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