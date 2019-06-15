Çorum'da etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Sungurlu ilçesinde meydana gelen yağışlarda, Budaközü ve Diğ Çayı'nın bağlantı noktasında hayvanlarını otlatan 2 kardeş, 23 büyükbaş hayvanı ile birlikte bir anda yükselen sel suları nedeniyle dere yatağında hayvanlarıyla beraber mahsur kaldı.

2 kardeş, 17 büyükbaş ve 8 buzağıyı bulundukları noktada durdurmak için uzun süre çaba sarf etti.

Yaklaşık 2 saat dere yatağında mahsur kalan çocuklar, sel sularının azalmasıyla birlikte hayvanlarını da alarak bölgeden uzaklaştı.

Kaynak: TRT Haber