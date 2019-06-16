31 Temmuz 2018'de Hakkari Yüksekova’da yola patlayıcı tuzaklanarak Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan Karakaya şehit edilmişti.

Astsubay Serkan Karakaya, eşi ve oğlunun şehit olmasının ardından Babalar Günü'nü buruk geçiriyor.

Hayatta olsaydı ilk Babalar Günü olacaktı

Bedirhan bebek hayatta olsa ilk Babalar Günü'nü yaşayacak olan Serkan Karkaya'yı, 14 Nisan 2013'te Tunceli Hozat’ta şehit olan Piyade Uzman Çavuş Nafiz Ulu Irmak’ın 7 yaşındaki oğlu Mehmet Akif ve 9 yaşındaki Necati Mert yalnız bırakmadı.

Mehmet Akif ve Necati Mert, Serkan Karakaya’yı ziyaret ederek Babalar Günü'nü kutladı.

"Kanımız yerde kalmadı"

Serkan Karakaya duygularını şöyle ifade etti:

"Bugün Babalar Günü. Şehit ailelerimizin çocukları geldi. Bizi onore ettiler, geldikleri için çok teşekkür ediyorum. Kanımız yerde kalmadı. Allah tekrardan devletimize milletimize zeval vermesin."

Şehit çocuklarının ziyareti dolayısıyla duygulanan Serkan Karakaya, onlarla sohbet ederek Bedirhan'ın acısını unutmaya çalıştı.

Teröristler geçen ay yakalanmıştı

Nurcan Karakaya ve bebeği Bedirhan Karakaya'yı şehit eden teröristler geçtiğimiz ay yakalanmıştı.

Kaynak: TRT Haber