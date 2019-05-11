Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler'i ziyaretinde gazetecilere, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca terör örgütü PKK/KCK'nın gerçekleştirdiği eylemlerin faillerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Bu kapsamda terör örgütü mensubu "Azat" kod adlı Metin Daşdemir'in Yüksekova ilçesi Yeniışık köyünde işbirlikçi N.T'nin evinde saklandığının öğrenilmesi üzerine operasyon düzenlendiğini belirten Akbıyık, bu teröristin 04.00 sıralarında yakalandığını kaydetti.

Jandarma ekipleri, Yüksekova'daki saldırıda Bedirhan bebek ve annesini şehit eden teröristi saklandığı evde yakaladı. Detayları @trthaber muhabiri Merve Şahin aktardı.https://t.co/jYeawQsMnC pic.twitter.com/jHoXyKWgTA — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 11 Mayıs 2019

Bedirhan bebek ve annesini şehit eden saldırının faili

Yapılan aramada araziye gömülü 3 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 15 şarjör, 425 fişek, 10 el bombası, iki sırt çantası, 3 şemsiye, 3 örgüt kıyafeti, uyku tulumu, el radyosu ve panço ele geçirildiğini anlatan Akbıyık, şu açıklamayı yaptı:

"Terör örgütü PKK/KCK mensubu Metin Daşdemir'in yapılan sorgulamasında, 31 Temmuz 2018'de Yüksekova ilçesi Kalana Üs Bölgesi yolunu patlayıcı düzeneği ile tuzaklanarak Nurcan Karakaya ve bebeği Bedirhan Karakaya'nın şehit edilmesi, 31 Ağustos 2018'de Yüksekova Urşe bölgesinde yine EYP sonucu Uzman Çavuş Serkan Dökmeci'nin şehit edilmesi, 29 Eylül 2016'da Yüksekova ilçesi Yeniışık köyü Yukarıolukbaşı mezrasında nöbet tutan Fırat Dilce (53), Ömer Özbiçen (52) ve Kemal Özbek (36) isimli 3 güvenlik korucusunun şehit edilmesi, 26 Temmuz 2016'da Yüksekova İlçe Jandarma Komutanlığı Büyükçiftlik Komutanlığına yapılan saldırı, 2018'de Hakkari 1565 rakımlı Tepe Üs Bölgesi'ne yapılan saldırı ile saldırıya müdahale için giden birliklere yönelik Kırmızı Tepe üs bölgesinde EYP patlatılması, 21 Temmuz-3 Eylül 2018 arasında 3468 rakımlı Tepe Üs Bölgesi'ne yapılan silahlı taciz, 2018'de Yüksekova ilçesi Kolbaşı köyündeki baz istasyonuna EYP ile yapılan saldırı, 2017'de Yüksekova ilçesi girişinde bulunan Dağlıca Polis Yol Kontrol Noktası'na yapılan roketatarlı saldırı, 2018'de Van-Hakkari kara yolunda askeri konvoyların geçişi sırasında yapılan silahlı saldırı olayına katıldığı tespit edilmiştir."

Vali Akbıyık, terörist Daşdemir ve bu kişiyi evinde saklayan N.T, F.T, İ.T'nin gözaltına alındığını, ifade ve sorgu işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edileceklerini sözlerine ekledi.

İkinci terörist de yakalandı

Terörist Metin Daşdemir ile birlikte eylemleri gerçekleştiren ve olayda parmak izi bulunan, Diyarbakır Silvan nüfusuna kayıtlı Evin Sevim, Yüksekova Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla Diyarbakır’da yakalandı.

"Operasyona katılan silah arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum"

Hem eşini hem evladını hain saldırıda kaybeden Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, teröristin yakalanmasının 9,5 ay içinde aldığı en güzel haber olduğunu söyledi.

"Bir nebze olsun 9,5 aylık acımıza su serpmiş oldu." diyen Karakaya, şunları kaydetti:

"Acımız hala ilk günkü gibi taze. Azalan bir şey yok. Devlet büyüklerimize, Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza, Milli Savunma Bakanımıza teşekkür ediyorum. 31 Temmuz'da bana söz vermişlerdi, 'intikamını alacağız' diye. Hatta Milli Savunma Bakanımız 'İntikamlarını almadan Rabbim bizim canımızı almasın' demişti. Bugün de bu haberle intikamımızın alındığını söyleyebiliriz.

Operasyona katılan silah arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Allah onlara güç kuvvet versin. Diğer şehitlerimizin de intikamı alındı. Yakalanan bu hain pek çok saldırıya katılmış. Hakkari Valisi'nin açıklamalarına göre hem benim oğlumun eşimin hem de yan koğuşumda kalan Serkan uzmanın şehit edilmesine karışmış."

Baba Karakaya, "Hainler elbet bir gün son bulacaktır. Bu ülkeyi bölmeye, bayrağımızı indirmeye hiçbir terör örgütünün gücü yetmeyecektir. Eşimin ve çocuğumun ruhu şad olsun." dedi.

"Şehitlerin intikamını alacaklar inşallah"

Şehit bebeğin anneannesi Suudiye Demir, Yıldırım Mahallesi'ndeki evinde şehit kızı ve torunu için ayırdığı odada gazetecilere yaptığı açıklamada, sevinçli olduğunu söyledi.

Askerlere ve devlete Allah'tan güç kuvvet vermesini temenni eden Demir, her gün şehit haberleri geldiğini belirterek, teröristlere gereken cezanın verilmesini istedi.

Teröristin yakalanması nedeniyle yüreğine su serpildiğini ve sevindiğini dile getiren Demir, "Allah devletimize ziyan vermesin, başımızdan eksik etmesin. Şehitlerin intikamını alacaklar inşallah, alıyorlar da. Allah askerlerimize kuvvet versin." dedi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 31 Temmuz 2018'de, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu asker eşi Nurcan Karakaya (25) ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya şehit düşmüştü.

Kaynak: AA/İHA