Hatay'ın Dörtyol İlçesi Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, belediye binasında yaptığı basın açıklamasında, ihraç olması halinde ülkücü çevresinin partiye ve seçim sürecine zarar verebileceği düşüncesiyle büyük onur ve şeref duyduğu partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Daha sonra Toksoy, beraberindekilerle Dörtyol İlçe Seçim Kuruluna giderek partisinden istifasına yönelik dilekçesini sundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, dün yaptığı yazılı açıklamada, Toksoy'un, ihraç istemiyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildiğini bildirmişti.

Kaynak: AA