İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen bir itirafçının ifadesinde çarpıcı detaylar yer alıyor.

İtirafçı ifadesinde o gece İstanbul Emniyeti gizli sorumlusuyla aynı evde olduğunu ve bu şahsın kendisine gelen bir mesajı gösterdiği anlattı.

Mesajda, "Cumhurbaşkanı, Atatürk Havalimanı'na gelecek, kaç kişi harcarsanız harcayın ama oradan çıkmasın.' yazıyordu" dedi. İtirafçı bunun suikast anlamına geldiğini söyledi.

Sanık, ben de 'Bahsettiğiniz şey cinayet en başta ve bunun talimatını ver.' diyorsunuz. Kanaatimi söyledikten sonra gönderdi mi bilmiyorum. Böyle bir şey gerçekleşmediğine göre de göndermemiştir diye düşünüyorum" dedi.

Bu mesajın tango isimli programdan geldiğini söyleyen itirafçı, "Cumhurbaşkanına suikast ile ilgili gelen bu mesaj FETÖ'nün 'Darbeyi biz yapmadık.' tezini de çürütecek derecede önemli bir şey olduğunu da belirtti.

Sanık ifadesinde sözde il sorumlusuna mesajı örgütün sözde "Marmara Bölge sorumlusu"nun gönderdiğini düşündüğünü dile getirdi.

Kaynak: TRT HAber