Haber Giriş: Kaynak: AA
İğneada ormanlarındaki kaçak yapılar yıkıldı
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nde bulunan ve doğal güzellikleriyle ünlü longoz ormanlarındaki kaçak yapılar yıkıldı.
Açıklama Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'nden yapıldı. İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı ve orman sınırlarında bulunan baraka ve ağılların kesinleşen mahkeme kararı gereği yıkılarak kaldırıldığı belirtildi.
Milli park sahalarında bu tür kaçak yapılara müsaade edilmediği bildirilen açıklamada, bundan sonra da benzer konuların yakından takip edileceği aktarıldı.
Kaçak yapıların jandarma ekiplerinin gözetiminde iş makineleriyle yıkıldığı öğrenildi.
Etiketler: İğneada Longoz Ormanları iğneadaSon Güncelleme: 1 Temmuz 2020 Çarşamba 09:49
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