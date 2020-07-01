Van'ın Erciş ilçesine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Kırkpınar Mahallesi'nde dün etkili olan sağanak sele yol açtı.

Birçok ahırın da selden zarar gördüğü mahallede hayvan barınağında koyunlarını sağan bir kadın, sele kapılmaktan son anda kurtuldu. 74 koyun ise sele kapılarak telef oldu.

Mahalledeki yol ve ekili tarım arazileri de selden zarar gördü.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye İtfaiye ve Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, iş makineleriyle zarar gören bölgelerde çalışma başlatırken, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ise hasar tespit çalışması yaptı.

Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu da selden zarar gören bölgede incelemelerde bulundu.