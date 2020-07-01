Arnavutköy Merkez Mahallesi'ndeki bir apartmanın bodrum katında ve merdivenlerinde böcek görüldü. İddiaya göre, böceklerden kurtulmak amacıyla apartman sakinlerinden biri ilaçlama yaptı. Sıkılan böcek ilacından dolayı apartman sakinleri zehirlendi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 1'i hamile 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

Polis, apartmana giriş çıkış olmaması için önlem aldı. Apartmanda, Arnavutköy Sağlık Müdürlüğü ve Arnavutköy İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevlilerinin inceleme yapacağı öğrenildi.