Yozgat’ın Aşağı Nohutlu Mahallesi'nde bulunan Berensu Apartmanı'nın çatısında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek yan apartmanın çatısına sıçradı.

Metrelerce yüksekliğe ulaşan alevlere, Yozgat Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Her iki apartmanda da büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangın sırasında apartman sakinleri de tahliye edildi.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Yozgat Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürmede yetersiz kalınca çevre ilçe belediyelerinden yardım istendi. Yaklaşık 2 saat süren müdahale sonucunda yangın söndürüldü.