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Türkiye
İHA 21.09.2023 10:36

Iğdır'da taziye yemeği kaldırıldı

Iğdır'da sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderlerinin ortak kararıyla 3 günlük taziye yemeği kaldırıldı.

Iğdır'da taziye yemeği kaldırıldı
[Fotograf: İHA]

Kadim Aşiretler Federasyonun organize ettiği 25 aşiret lideri ve kanaat önderleri, cemaat liderleri, muhtarlar, STK başkanlarının da destek verip katılım sağladığı, yoğun bir kalabalığın hazır bulunduğu toplantıda taziye yemeklerinin kaldırılması konusunda karar alındığı duyuruldu.

Iğdır Müftülüğünde desteği ile cuma namazında da bütün camilerde taziye yemeklerinin dinen uygun olmadığının kaldırılması ile ilgili çağrının devam edeceği açıklandı.

Toplantı konuşma yapan Kadim Aşiretler Federasyonu İl Başkanı Ferhat Armağan, “Toplumumuzda taziye yemeği ile ilgili bize ciddi yoğun bir talep oldu. Taziye yemeklerinin kaldırması ile ilgili konuyu aşiret liderleri, kanaat önderleriyle istişare ettik. İstişarenin içerisinde toplumumuzda bugün dünya ciddi maddi bir krizi var, ekonomik krizi var bunu sıkıntısı var. Haliyle ülkemizde de bu ekonomik sıkıntılar oluyor fakat taziye yemeklerin verilmesi gerçekten toplumumuza da maddi olarak milleti yoruyor.

Iğdır'da taziye yemeği kaldırıldı

Değerli Zahit Demirel hocam da burada olacaktı; il dışında olduğu için yardımcısını, vekili gönderdi. Dedi ki ben cuma vaazlarında merkez camilerinde ilçelerinde köylerinde bu taziye yemeğin kalkması ile ilgili size desteklerimi açıklayacağım. Çok dikkat edelim kesinlikle herkesin buna uymasını arzu ediyorum. Durumu iyi olan vatandaşlar buna daha fazla dikkat etsin. Kendi gururlarına kapılmasınlar topluma eşlik etsinler.

Bu yükün kaldırılması için bütün toplumumuzda Iğdır'da, ilçelerde; köylerden, muhtarlardan şunu rica ediyoruz. Allah rızası için bu taziye yemeğini kaldırıyoruz. Bunun kaldırması için hep beraber inşallah uğraşalım bize yardımcı olun” dedi.

Alınan kararlar açıklandı

Armağan, alınan kararları da açıklayarak, “Taziye 3 gün olacak. İkincisi taziyede dışarıdan şehir dışına gelen misafirler için taziye sahibinin akrabaları bunların yemeği ile ilgilenebilir. Bu yemek asla ve asla taziye çadırında olmayacak. Buna çok hassasiyet gösterelim. İş adamlarımız oluyor bunlar kaçamak yapabiliyor şuna çok dikkat etsinler taziye yemeği yerine daha daimi daha kalıcı olan bir hayır vardır.

Hayırlarını yapacak olanlar camilere, Kur'an kurslarına ve kendi yakın akrabalarına fakirlere dağıtsalar bu daha hayırlı olur. Lütfen Allah rızası için bu tarz yemeklerin kalkması gereklidir” dedi. Toplantıda bir konuşma yapan din alimi Mehmet Şevgin, `Taziye yemeklerinin dinen caiz olmadığını, hadiste, peygamberimiz cenaze sahiplerine eziyet edilmemesi gerektiğini ve ona maddi bir sıkıntı yaşatmamasını söylüyor. Ama biz, cenaze sahibinin yemek yedirmesini bekliyoruz, bu caiz değildir” dedi.

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