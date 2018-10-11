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Iğdır'da 148 düzensiz göçmen yakalandı

Iğdır'da 148 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin yurda girmesine yardım ettiği değerlendirilen ve gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

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Iğdırda 148 düzensiz göçmen yakalandı

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Aralık ilçesi ile Suveren köyünde, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. 

Düzensiz göçmenleri taşıdıkları şüphesiyle 4 araçta yapılan kontrollerde 88 Afganistan, 41 Pakistan, 5 İran, 2 Suriye, 7 Irak ve 5 Türkmenistan vatandaşı yakalandı.

Bu kişileri Türkiye-İran sınırından ülkeye soktukları iddiasıyla İ.G, Ö.O, M.D, NG, M.A. ve İ.G gözaltına alındı. Zanlılardan İ.G, Ö.O ve M.D. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi. 

Kaynak: AA

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