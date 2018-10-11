Diyarbakır'da silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı

Akpınar Mahallesi 604. Sokak'ta meyve sebze satışı yapılan bir iş yerine gelen kişiler ile iş yeri sahipleri arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Emin Kokel, babası Abdurrahman Kokel, Orhan Çınar ve Mustafa Çelebi silahla ağır yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Abdurrahman Kokel, Mustafa Çelebi ve Orhan Çınar müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Öte yandan kavganın alacak verecek meselesinden çıktığı iddia edildi.

Kaynak: AA