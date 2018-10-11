  • 12 EKIM 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 5.927
    EURO 6.849
  • BIST 96522.94
    ALTIN 232.898
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Gaziantepte uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş Suç Araştırma Timi ile İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmaları kapsamında, 8 kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi.

Söz konusu kişilerin İslahiye ile Nurdağı ilçelerindeki adreslerine operasyon düzenleyen ekiplerin, dedektör köpekler "Ferman" ve "Badem"in de katılımıyla yaptıkları aramada 781 gram uyuşturucu madde, 10 gram esrar, bir miktar uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 13 cep telefonu, 1 ruhsatsız tabanca ile 3 bin 884 lira ele geçirildi.

6 kişi gözaltına alındı, kent dışında oldukları belirlenen 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: uyuşturucu, operasyon, Gaziantep
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER