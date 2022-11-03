Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe 16:32Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İETT otobüsünün kalorifer borusu patladı, yolcu yaralandı
İstanbul Ümraniye'de seyir halindeki İETT otobüsünün kalorifer borusu patladı. Yüzüne kaynar su dökülen yolcu hafif şekilde yaralandı.
Olay, Ümraniye TEM Otoyolunda 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Sultanbeyli-Kadıköy hattında çalışan 18K numaralı İETT otobüsünün kalorifer borularında patlama meydana geldi.
Patlayan klima borusunun içerisinde bulunan kaynar su ise otobüste bulunan bir yolcunun yüzüne döküldü.
kaynar su sebebiyle yüzü yanan yolcu hafif şekilde yaralandı. Arıza yapan İETT otobüsünün içerisindeki yolcular ise başka bir otobüse binerek ayrıldı.
Etiketler: İETT
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