Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe 15:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de 4 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi yakalandı.
Güvenlik güçleri Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti. Ekipler, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen A.Ö, E.K, S.B. ve A.B'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dosyasının bulunduğu belirlendi.
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