Haber Giriş: 8 Haziran 2021 Salı 10:35Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İETT otobüsünün freni boşaldı
İstanbul Kağıthane'de freni boşalan İETT otobüsünün metro inşaatı bariyerlerine çarptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
İstanbul'un Kağıthane semtindeki Kemerburgaz Caddesi'nde dün akşam 18.30 sıralarında yaşanan olayda freni boşalan İETT otobüsü metro inşaatını çevreleyen demir bariyerlere çarpmıştı.
Şoförün hafif şekilde yaralandığı kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde hızla ilerleyen otobüs önce refüje çıkıyor, ardından da bariyerlere çarpıyor.
Etiketler: İETT
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