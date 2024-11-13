İETT otobüsünün çarptığı çocuk öldü, anne ağır yaralandı

Mevlana Mahallesi Veysel Karani Caddesi ile Atatürk Caddesi kesişiminde, İETT otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu kadın ile 3 yaşındaki kızına çarptı. Çarpmanın etkisiyle anne ve kızı otobüsün altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı anne ve çocuğu, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otobüsün altından çıkarıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 3 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan anne ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri sürücüyü gözaltına aldı.

Çocuğun cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.