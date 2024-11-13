Mecidiyeköy'de metro istasyonunda yürüyen merdiven arızası

Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman Metro Hattı'nın Mecidiyeköy istasyonundaki yürüyen merdiven, akşam saatlerinde arıza nedeniyle geçici olarak kapatıldı.
Metrodan inen vatandaşların yürüyen merdivenleri kullanamaması sonucu istasyonda yolcu yoğunluğu yaşandı.
İstasyondan çıkmak isteyen vatandaşlar kalabalık nedeniyle bir süre beklemek zorunda kaldı.
Yürüyen merdivenin arıza nedeniyle kapalı olmasına bazı vatandaşlar tepki gösterdi.
Yürüyen merdivenin 26 Kasım'a kadar arıza nedeniyle kapalı olacağı öğrenildi.