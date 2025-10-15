Parçalı Bulutlu 18ºC Ankara
TRT Haber 15.10.2025 15:12

İETT otobüsü durağa girdi: 1 ölü, 3 yaralı

İstanbul Çekmeköy'de İETT otobüsü durağa girdi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İETT otobüsü durağa girdi: 1 ölü, 3 yaralı

Şile Yolu Ümraniye istikameti Çamlık Durağı mevkisinde, 131T numaralı hatta sefer yapan İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önündeki araçlara çarptı.

Kazada otobüs şoförünün de aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı. Ağır yaralanan bir kişi ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla hastaneye götürdü.

Kaza nedeniyle 5 araçta hasar oluşurken, yolda trafik yoğunluğu yaşandı.

Kusur tespit edilen motor ve otobüs şoförleri gözaltına alındı.

İETT İstanbul Büyükşehir Belediyesi Otobüs
