TRT Haber 15.10.2025 15:12

İETT otobüsü durağa girdi: 1 ölü, 4 yaralı

İstanbul Çekmeköy'de İETT otobüsü şoförü, aracı tartıştığı motosiklet sürücüsünün üzerine sürerek durağa daldı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Şoför ve motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.

[Fotograf: İHA]

Kaza İETT şoförü ile bir motosiklet sürücüsünün tartışması nedeniyle meydana geldi. Sinir krizi geçiren otobüs şoförü, motosikletin üzerine sürdü. Kontrolünü kaybederek otobüs durağına girdi. Ardından, tıp merkezi önünde bulunan üç araca çarparak durabildi.

Kazada 4 kişi yaralandı. Otobüsün altında kalarak ağır yaralanan bir kadın kurtarılamadı.

Motosiklet sürücüsü ile İETT otobüs şoförü gözaltına alındı.

İETT otobüsünün durağa daldığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şoförün otobüsü tartıştığı motosiklet sürücüsünün üzerine sürdüğü, ardından duraktaki vatandaşlara çarptığı anlar yer alıyor.

 


