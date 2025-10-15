İETT otobüsü durağa girdi: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza İETT şoförü ile bir motosiklet sürücüsünün tartışması nedeniyle meydana geldi. Sinir krizi geçiren otobüs şoförü, motosikletin üzerine sürdü. Kontrolünü kaybederek otobüs durağına girdi. Ardından, tıp merkezi önünde bulunan üç araca çarparak durabildi.

Kazada 4 kişi yaralandı. Otobüsün altında kalarak ağır yaralanan bir kadın kurtarılamadı.

Motosiklet sürücüsü ile İETT otobüs şoförü gözaltına alındı.

İETT otobüsünün durağa daldığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şoförün otobüsü tartıştığı motosiklet sürücüsünün üzerine sürdüğü, ardından duraktaki vatandaşlara çarptığı anlar yer alıyor.