Türkiye
AA 15.10.2025 12:05

FETÖ'nün askeri ve öğrenci gizli yapılanmasında 7 gözaltı

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri ve öğrenci gizli yapılanması"na yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ'nün askeri ve öğrenci gizli yapılanmasında 7 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, FETÖ'nün askeri ve öğrenci gizli yapılanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Örgütün gizli yapılanması içinde faaliyet yürüttükleri, örgütün hücresel haberleşme ağı olarak kullandığı operasyonel hatlarla irtibatlı oldukları, ankesörlü hatlar üzerinden ardışık arandıkları, daha önce işlem görmüş mahrem imamlarla bağlantılarının bulunduğu, Bank Asya hesap hareketleri ile ByLock kullanıcılarının mesaj içeriklerinde isimlerinin geçtiği tespit edilen 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Samsun merkezli Ankara, İstanbul, Adana, Gaziantep, Şırnak ve Sivas'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

Terörle Mücadele Samsun FETÖ
