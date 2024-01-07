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Türkiye
AA 07.01.2024 12:39

İETT otobüsü direğe çarptı: 8 yaralı

İstanbul Esenyurt'ta İETT otobüsü yön levhası direğine çarptı. Kazada yaralanan şoför ile araçtaki 7 yolcu hastaneye kaldırıldı.

İETT otobüsü direğe çarptı: 8 yaralı

D-100 kara yolu Edirne istikametine seyir halinde olan İETT otobüsü, yan yol Esenyurt mevkiinde refüjdeki yön tabelasının direğine çarptı.

Kaza nedeniyle otobüsün şoförü araçta sıkışırken 7 yolcu da yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Otobüs şoförü itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Yaralanan yolcular ile şoför, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yan yol ile ana yolda trafik birer şeritten kontrollü olarak veriliyor.

Otobüsün olay yerinden kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

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