Sıcaklık 10 derece düşüyor, kar geliyor

Beklenen kar geliyor. Salı günü karla karışık yağmur etkili olacak, çarşamba günü ise kar yağışı etkisini artıracak.

Hava sıcaklığı ülke genelinde 10 derece birden düşerek mevsim normallerinde seyredecek.

Hava Tahmin Uzmanı Serdar Yıldırım kar yağışı beklenen bölgelerle ilgili şu bilgileri verdi:

"Karadeniz üzerinden gelen yağışlı havayla birlikte Salı günü öğle saatlerinden itibaren yurdun kuzey batı kesimlerinden başlayarak karla karışık yağmur ve yer yar kar yağışı olması bekleniyor. Kar yağışı yurdun kuzey bölgelerinde daha yoğun hissedilecek. Marmara, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Batı Karadeniz’in iç kesimleri Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda kuvvetli olma ihtimali yüksek."

Kutup soğukları geliyor

Ankara ve İstanbul'da da kar yağışı bekleniyor. Yüksek kesimlerde yağış etkili olacak, şehir merkezlerinde ise hafif yağışlar görülecek.

Kente kasımda yağan karın özellikle Pendik, Ümraniye, Beykoz, Üsküdar, Kartal, Silivri, Çatalca, Başakşehir gibi bölgelerinin yüksek kesimlerinde etkili olduğunu hatırlatan Özdemir, "Balkanlar üzerinden gelen yeni soğuk hava kütlesi önümüzdeki haftayla birlikte Türkiye'ye, Batı Karadeniz ve Trakya üzerinden giriş yapacak. Stratosferdeki ısınmanın devam etmesi, kutup girdabının yavaşlamasına ve bozulmasına neden olduğu için kutup soğuklarının Avrupa veya Sibirya üzerinden gelme ihtimali artıyor" ifadelerini kullandı.

"Salı akşamı kar bekliyoruz"

İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi ve Meteoroloji Mühendisi Güven Özdemir, kentte salıdan itibaren sıcaklıkların düşeceğini aktararak, şunları belirtti:

"Kutup soğuğu aşağıya doğru çekilecek. Salı gününden itibaren akşam saatlerinde soğuk havayla kar yağışı Trakya'dan giriş yapacak. Sıcaklıklar ise salı 10 derecinin altına düşmeye başlayacak. İstanbul'da salı akşamı itibarıyla kar yağmasını bekliyoruz. Yağış özellikle İstanbul'un yüksek kesimlerinde ve sahil kesiminde kısa aralıklarla görülecek. Rüzgarın kuzey yönüne dönmesiyle salı günü İstanbul'da sıcaklık 3 ila 5 dereceye kadar düşecek."

Ocak ayının ikinci yarısında da kente yeni ve güçlü bir sistemin gelmesinin yüksek olasılık dahilinde olduğunu aktaran Özdemir, "Modellere göre o dönemdeki kar yağışının daha kuvvetli olmasını bekliyoruz" dedi.

AKOM uyardı

AKOM'dan yapılan yazılı açıklamada, lodosun getirdiği ılık havanın pazartesiye kadar sürmesinin tahmin edildiği, hafta başı akşam saatlerinden itibaren ise İstanbul'un Sibirya bölgesinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına gireceği kaydedildi.

Sıcaklıkların 5 ila 8 derece düşüp kar değerlerine ineceğine dikkat çekilen açıklamada, 9 Ocak Salı kentin yüksek kesimlerinde, 10 Ocak Çarşamba ise kent genelinde kar yağışının beklendiği vurgulandı.

Açıklamada, İBB'nin kışa hazırlık çalışmalarının tamamlandığı, kış şartlarıyla mücadele çalışmalarında 12 bine yakın personelin ve 3 binden fazla iş makinesinin görev yapacağı vurgulandı.