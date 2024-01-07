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Türkiye
TRT Haber 07.01.2024 12:14

Deniz ulaşımına "fırtına" engeli: Çok sayıda sefer iptal

Olumsuz hava şartları nedeniyle, İstanbul Deniz Otobüsleri, Bursa Deniz Otobüsleri ile Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılacak birçok sefer iptal oldu.

Deniz ulaşımına "fırtına" engeli: Çok sayıda sefer iptal

Bursa'da fırtına etkisini göstermeye başladı. Sabah erken saatlerde başlayıp, gece yarısına kadar sürmesi beklenen fırtınanın hızının saatte 80 kilometreye ulaşması öngörülüyor.

Bursa Valiliği'nden yapılan uyarıda, vatandaşların meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.

Marmara Denizi'nde de öğle saatlerinde etkili olması beklenen fırtına, deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. Bugün yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) internet sitesinden yapılan bilgilendirmede iptal olan seferler şunlar:

15.30 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy

19.00 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) iptal seferleri ise şunlar:

13.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

15.25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

16.45 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

17.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

19.15 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

Kuzey Ege'de yapılması planlanan bazı feribot seferleri de iptal edildi. İşte o seferler:

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde bulunan Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine bugün yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Geyikli-Bozcaada, Kabatepe-Gökçeada, Narlı-Marmara hattında yapılması planlanan tarifeli tüm seferler iptal edildi.

Açıklamada şu bilgilere de yer verildi:

"Çanakkale-Eceabat hattında olumsuz hava şartlarından dolayı, Eceabat'tan seferlerimiz çift saatlerin çeyrek geçelerinde (12:15, 14:15 gibi), Çanakkale’den ise tek saatlerde (11:00, 13:00 gibi) yapılacaktır. Avşa'dan saat 06:00 ve Erdek'ten saat 11:00 kalkışlı seferlerimiz iptal edilmiştir. Marmara Adası'ndan saat 16:00 kalkışlı seferlerimizin tarifesine uygun olarak yapılması planlanmaktadır."

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