Açık 31.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 17.08.2023 08:34

İETT otobüsü denize düştü

Haliç Metro İETT Durağında park halinde duran İETT otobüsünü freninin boşalmasıyla birlikte denize düştü. Otobüsün boş olduğu öğrenildi. Otobüsün batma anı kameralara yansıdı.

Eminönü Haliç Metro İETT Durağında park halinde duran İETT otobüsünü bilinmeyen nedenle hareket ederek denize düştü.

Otobüsün boş olduğu öğrenildi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, otobüsü denizden çıkarmak için çalışma başlattı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada "Saat 08.09' da Emniyet haber merkezi'nden alınan bilgiye göre Fatih Eminönü Demirtaş Mahallesi Ragıp Gümüşpala Caddesi Eminönü İETT garajı içerisinde park halinde bulunan EM1 hat numaralı boş (Eminönü-Kulaksız) Özel Halk Otobüsü el freni boşalarak denize düşmüştür. İtfaiye ekipleri, sahil güvenlik ve yol bakımdan 1 adet vinç olay yerindedir. Ölü ve yaralı yoktur" ifadeleri yer aldı.

"Kendi kendine hareket etti"

Otobüsün şoförü Ramazan Şahin "Park halinde duruyordu. Arabaya binecektim, kendi kendine hareket etti, denize gitti. Nasıl oldu bilmiyorum. Çıkınca bakacağız" dedi. 

ETİKETLER
İETT İstanbul
Sıradaki Haber
Çorum'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:02
Borsa güne yükselişle başladı
09:57
Tayvan lider vekili Lai, Paraguay dönüşü ABD'de mola verdi
09:59
Kuzey Anadolu Fayı stresini transfer etti: Kemerburgaz Fayı alarm veriyor
09:45
Tekirdağ’da 145 bin makaron ele geçirildi
09:39
Tony Blair geri mi dönüyor?
09:46
Pencereyi açarak uyumak bel ve boyun tutulmalarına sebep olabilir
İspanya'nın Tenerife Adası'nda çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor
İspanya'nın Tenerife Adası'nda çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor
FOTO FOKUS
17 Ağustos'ta Yalova yerle bir oldu
17 Ağustos'ta Yalova yerle bir oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ