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Türkiye
AA 22.10.2023 10:16

İETT otobüsü aydınlatma direğini devirdi: Yol trafiğe kapatıldı

Bahçelievler'de yoldan çıkan İETT otobüsü, demir bariyerleri aştıktan sonra aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kaza nedeniyle Ataköy Köprüsü bir süre trafiğe kapatıldı.

İETT otobüsü aydınlatma direğini devirdi: Yol trafiğe kapatıldı
[Fotograf: AA]

Ataköy Kavşağı'nda, Hakan Öztürk idaresindeki içerisinde yolcu olmayan İETT otobüsü, yoldan çıkarak demir bariyerleri aştı.

Otobüs daha sonra aydınlatma direğine çarparak durabildi. Devrilen aydınlatma direği o sırada yolda seyreden bir otomobilin üzerine düştü.

İETT otobüsü aydınlatma direğini devirdi: Yol trafiğe kapatıldı

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, İETT otobüsü ve otomobilde hasar oluştu.

Kaza nedeniyle Ataköy Köprüsü bir süre trafiğe kapatıldı.

Aydınlatma direğinin ve otobüsün kaldırılmasının ardından Ataköy Kavşağı'ndaki trafik normale döndü.

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