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Türkiye
AA 22.10.2023 09:06

Ankara ve Kayseri'de tefecilere operasyon: 15 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara ve Kayseri'de tefecilere yönelik operasyonda 15 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Ankara ve Kayseri'de tefecilere operasyon: 15 gözaltı
[Temsili Fotoğraf: TRT Haber]

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara ve Kayseri'de tefecilik suçu işleyenlere yönelik operasyonda yakalanan 15 şüpheliden 5'inin tutuklandığını, 10'u hakkında adli kontrol kararı verildiğini açıkladı. 

Tefecilere göz açtırmayacaklarını vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Mağdurlardan zorla çek ve senet aldıkları ve bu çek-senetler hakkında icra takibi başlatarak haciz yoluyla mağdurların mal varlıklarını ele geçirdikleri, mağdurlardan yüksek faiz karşılığı vermiş oldukları parayı tahsil etmek için iş yerlerine ve ikametlerine giderek baskı altına aldıkları ve tehdit ettikleri belirlendi. 93 ayrı tefecilik olayında 107 mağdurdan ilk belirlemelere göre yaklaşık 30 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri, gruplar halinde hareket eden şüphelilerin kendilerine faizli para talebi geldiğinde mağdurun ödeme açısından güvenilir olup olmadığını birbirlerine sordukları ve mağdurları birbirlerine yönlendirerek kendi alacaklarını bir başka tefeciye borçlandırarak tahsil ettikleri tespit edilmiştir."

Yerlikaya, düzenlenen operasyonlarda 15 ikamet ve 2 iş yerinde arama yapıldığını, çok sayıda senet ve doküman ele geçirildiğini söyledi. 

Operasyonu düzenleyen polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Organize suç örgütleri ve çeteler gibi tefecilerin de nefeslerini keseceğiz. Suçta kibirlenenler karşılarında kolluk güçlerimizi ve yüce Türk adaletini bulacaktır" ifadesini kullandı.

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