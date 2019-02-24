İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava ve deniz koşulları nediyle bazı seferlerini iptal etti.

İDO'nun resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, hava koşulları nedeniyle 07.00 Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy, 08.05 Bakırköy-Kadıköy-Bostancı, 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı ve 07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapı-Kadıköy deniz otobüsü seferi yapılamadı.

BUDO'dan sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 11.00, İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) 12.30, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 13.00, İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) 14.30 ile Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) 16.00 seferleri, hava muhalefeti nedeniyle programdan kaldırıldı.

Kaynak: AA