Ümraniye Belediyesi'nin Geleneksel Okçuluk Yarışması İstanbul'da yapıldı. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen yarışmada 13 ilden 330 sporcu, 13 ayrı branşta yarıştı.

Sabah ilk atış ile başlayan yarışma öğleden sonra otantik parkur atışları ve gösteri atışları ile devam etti.

Mehter takımı ve halk oyunları ekibi de yarışmalarda gösterilerini sundu.

"Son 6 yılda Türkiye'de okçuluk 4 kat büyüdü"

Dünya Etnospor Federasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da yarışmaları izledi. Erdoğan, okçuluk sporunda gelinen noktayı anlattı. Son 5 yılda Türkiye'nin uluslararası yarışmalarda aldığı madalya sayısının 5 kattan fazla arttığını söyledi.

Erdoğan, "Bu etkenlikte 330 sporcu var. Ümraniye Belediyesinin 2 buçuk yılda yetiştirdiği geleneksel okçuluk sporuna gelen sporcu sayısı yaklaşık 800. Demek ki bir ilçe belediyesi bu kadar çalışmayı yapabiliyor rahatlıkla. İnşallah bunun Türkiye çapında başka belediyelerce de örnek alınmasını diliyoruz. Son 6 yılda Türkiye’de okçuluk 4 kat büyüdü; sporcu sayısı sporcu sayısı, antrenör ve hakem sayısı olarak" dedi.

Yarışmanın sonunda ok atan Bilal Erdoğan hedefi 12'den vurdu.

Bilal Erdoğan, Pazar günleri TRT'de yayınlanan ve çocuklara hitap eden "Tozkoparan" Dizisi'nin Geleneksel Okçuluk sporuna ilgiyi artırdığını da söyledi.

Dereceye girenlere ödülleri verilmesi ile yarışma sona erdi.

Kaynak: TRT Haber