İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.
İDO'nun iptal edilen seferleri şöyle:
07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı
07:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
BUDO'nun iptal olan seferleri:
07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
07:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
11:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
12:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
Kaynak: TRT Haber