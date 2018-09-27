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İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

İDO ve BUDO seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal oldu.

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İDO ve BUDOdan sefer iptalleri

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi. 

İDO'nun iptal edilen seferleri şöyle:

07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı

07:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 

08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 

BUDO'nun iptal olan seferleri:

07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

07:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

11:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

12:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: bursa deniz otobüsleri, budo sefer iptalleri, BUDO
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