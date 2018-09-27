İtfaiyeciler canlarını hiçe sayarak hayat kurtarıyor

İşleri her daim hayat kurtarmak olan itfaiyeciler artık sadece yangına değil, birçok tehlikeli olaya müdahale ediyor.

Canlarını hiçe sayarak olaylara müdahale eden itfaiyeciler 304. yaşlarını kutluyorlar.

Alarm çalıp da göreve çıktıklarında, sağ dönememe ihtimali olduğunun farkında olan itfaiyeciler nöbetlerine her daim duayla başlıyorlar.

Her gün spor yaparak form tutuyorlar

Rutin günlerde ise zamanlarının çoğunu eğitim ve sporla geçiriyorlar.

Dünya itfaiye olimpiyatlarından madalyayla dönen İstanbullu itfaiyeciler, zorlu koşullarda çalıştıkları için spor yapmalarının gerekliliğini vurguluyor.

İhbar geldiği anda ise koşarak araçlarına giden itfaiye erleri, çoğu zaman kıyafetlerini araçlarda giyiyor.

"Hayat kurtarmanın verdiği his paha biçilmez"

11 yıldır aşkla bu mesleği yapan 34 yaşındaki Muharrem Akbulut, İstanbul itfaiyesinin 3 bin 911 neferinden biri.

Defalarca ölümden kıl payı kurtulduğunu söyleyen Akbulut bir anısını şu sözlerle paylaşıyor:

"Unutamadığım bir çikolata fabrikası yangınına gitmiştik. Biz içerideyken içerisi birden alevlendi, tamamıyla yanan şeyler. Dışarıdan bize hızlı bir şekilde çıkmamızı söyledi amirlerimiz ve çıkmamızın ardından bir dakika içerisinde büyük bir patlama meydana geldi. Bunu hiç unutamam. Tüm bunlara rağmen hayat kurtarmanın verdiği his paha biçilmez."

Kaynak: TRT Haber