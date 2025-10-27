Açık 22.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 27.10.2025 17:14

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması: 7 şüpheliye tutuklama talebi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden 4,7 milyon kullanıcının kişisel verileri ile konum bilgilerinin iki farklı ülkeye sızdırıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 7'si tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması: 7 şüpheliye tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden 4,7 milyon kullanıcının kişisel verileri ile konum bilgilerinin iki farklı ülkeye sızdırıldığı iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkta ifade veren ve programlarda yönetici olup örgüt yöneticileri ile ilişkisi tespit edilen ve verilerin işlenmesi ile gönderilmesinde dahli bulunduğu anlaşılan 7 şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Savcılık 9 zanlı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasını istedi.

Şüphelilerin hakimlikteki işlemlerine birazdan başlanacak.

Başsavcılığın açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ekrem İmamoğlu'nun elebaşı olduğu iddia edilen çıkar amaçlı suç örgütünün faaliyet ve eylemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, söz konusu uygulama üzerinden 4,7 milyon kullanıcının kişisel verileri ile konum bilgilerinin iki farklı yabancı ülkeye sızdırıldığının, bu kullanıcıların kişisel verileri ile konum bilgilerinin "darkweb"te satışa çıkarıldığının, aynı uygulama içerisinde yer alan "İBB Hanem" isimli alt uygulamada 11 milyon vatandaşın sandık verilerinin işlenerek, program dışına sızdırıldığının belirlendiği kaydedilmişti.

Söz konusu tespitlerle ilgili olarak programlarda yönetici olan, İBB iştiraki şirketlerin de arasında olduğu 6 ayrı şirkette yöneticilik yapan, adı geçen örgüt yöneticileriyle ilişkisi tespit edilen 13 şüpheli ile firari örgüt yöneticisi Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketlerine naylon fatura kesme eylemlerine iştirak ettikleri anlaşılan 2 şüphelinin de aralarında olduğu toplam 15 şüpheli hakkında, "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek", "vergi usul kanuna muhalefet" ve "Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmak" suçlarından gözaltı kararı verildiği aktarılan açıklamada zanlıların tamamının yakalandığı belirtilmişti.

Gözaltına alınan bazı şüphelilerin kimlikleri ise şöyle:

"Kobil Teknoloji AŞ Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Koyun, Kobil Mycity Platform Teknoloji AŞ'de yazılım geliştirme uzmanı Abdullah Uygun, Kobil Teknoloji AŞ'de yazılım müdürü Ayhan Güvenli, Adem Ok, Iraz Bayrak, İdris Yıldırım, Mehmet Çağlar Kuru, Emrah Yüksel, Hüsnücan Şen, Elif Yıldız Kızılca, Esra Huri Bulduk, Nuri Cem Ceylan, Şehide Zehra Keleş Yüksel"

ETİKETLER
İstanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yazılım
Sıradaki Haber
Batı Karadeniz için fırtına uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:37
Van'da yakıt tankeri ile otomobil çarpıştı: 2 ölü
18:09
Tunceli'de kaçak avcılık yapan 11 kişiye 88 bin lira ceza
18:04
BUDO'nun iki seferine fırtına engeli
18:02
Papa 14. Leo Türkiye'ye gelecek
19:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
18:00
Fransa'da sabotaj eylemi nedeniyle tren seferlerinde aksamalar yaşandı
Türkiye’nin milli tankı ALTAY’da kritik donanım ASELSAN’dan
Türkiye’nin milli tankı ALTAY’da kritik donanım ASELSAN’dan
FOTO FOKUS
Ünlü oyuncular tabii'nin yeni sezon etkinliğinde buluştu
Ünlü oyuncular tabii'nin yeni sezon etkinliğinde buluştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ