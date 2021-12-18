Ünlü düşünür ve mutasavvıf Hazreti Mevlana, vuslatının 748. yılında Konya'da anıldı.

Etkinlikler kapsamında Hazreti Mevlana'nın ve oğlu Sultan Veled’in sandukası ve puşidesi yenilendi.

"Mevlana bize aşkı, kardeşliği ve merhameti anlattı"

Programa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı.

Bakan Ersoy, Şeb-i Arus'un kapanış programında konuştu:

"Bize aşkı, kardeşliği, merhameti anlattığı için, bu toprakların hamurunu muhabbetle yoğurduğu için Mevlana’ya sonsuz şükranlarımı sunuyorum. İnsanı insanın kurdu değil kardeşi olarak, ümidi olarak kabul eden anlayışı bizlere miras bıraktığı için ona en kalbi muhabbetlerimi sunuyorum."

Mevlana'yı anma etkinlikleri yapılan sema ile sona erdi

Törende en büyük ilgiyi sema ayini gördü.

Üstlerindeki siyah hırkayı çıkartıp sembolik olarak hakikate doğan semazenler tarafından icra edilen ve pek çok anlam barındıran ayini şerif, izleyiciler tarafından dikkatle takip edildi.

Son sema TRT Avaz ekranlarından canlı yayınlandı.