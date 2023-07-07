Huzur ve güven uygulamasında yakalanan 11 şüpheli tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği personelinin katılımıyla son bir haftada kentteki eğlence merkezleri, iş yerleri ve umuma açık alanlarda huzur ve güven uygulaması yapıldı.

Uygulama kapsamında, farklı suçlardan aranan 34 şüpheli yakalandı. Ayrıca bazı şüphelilerin üzerinde bir miktar uyuşturucu, 4 ruhsatsız tabanca, şarjör ve fişekler ele geçirildi.

Denetimlerde 6 iş yerine saat 22.00'den sonra alkol satışı yapmak, canlı müzik belgesi olmadan müzik yapmak ve sigortasız işçi çalıştırmaktan 975 bin 217 lira idari ceza uygulandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 34 şüpheliden 11'i çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.