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Türkiye
DHA 07.07.2023 16:30

İETT otobüsüne baltalı saldırıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

İstanbul Fatih'te İETT otobüsüne yine İETT'ye bağlı özel halk otobüsü sürücüsünün baltayla saldırmasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Sürücünün baltayla saldırdığı anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

26 Haziran'da Fatih Millet Caddesi'nde İETT şoförünün baltalı saldırısında güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Olay

İETT şoförü cadde üzerinde ilerlerken özel halk otobüsünün aynasına çarptı. Otobüsün aynasına çarpılmasına sinirlenen İETT'ye bağlı özel halk otobüsü şoförü, aracından çıkardığı baltayla diğer otobüs şoförüne saldırdı.

Baltayla otobüsün camını ve aynasını kıran şoförü yolcular sakinleştirmeye çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ifadeleri alınmak üzere karakola götürürken, otobüsler yetkililer tarafından olay yerinden çekildi.

İETT otobüsüne baltayla saldıran şoför tutuklandı
İETT otobüsüne baltayla saldıran şoför tutuklandı

İBB'den yapılan açıklamada, "İETT aracımıza saldırıda bulunan Özel Halk Otobüsü şoförünün sertifikası iptal edilerek, taşımacılık hizmetinden uzaklaştırılmıştır. Kurumumuzca ve adli makamlarca konu takip edilmektedir" denildi.

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