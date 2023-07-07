İETT otobüsüne baltalı saldırıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

26 Haziran'da Fatih Millet Caddesi'nde İETT şoförünün baltalı saldırısında güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Olay

İETT şoförü cadde üzerinde ilerlerken özel halk otobüsünün aynasına çarptı. Otobüsün aynasına çarpılmasına sinirlenen İETT'ye bağlı özel halk otobüsü şoförü, aracından çıkardığı baltayla diğer otobüs şoförüne saldırdı.

Baltayla otobüsün camını ve aynasını kıran şoförü yolcular sakinleştirmeye çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ifadeleri alınmak üzere karakola götürürken, otobüsler yetkililer tarafından olay yerinden çekildi.

İBB'den yapılan açıklamada, "İETT aracımıza saldırıda bulunan Özel Halk Otobüsü şoförünün sertifikası iptal edilerek, taşımacılık hizmetinden uzaklaştırılmıştır. Kurumumuzca ve adli makamlarca konu takip edilmektedir" denildi.