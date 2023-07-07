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Türkiye
AA 07.07.2023 16:11

Güneydoğu'da sıcaklıklar 40 dereceyi aştı

Diyarbakır, Mardin ve Şırnak'ta sıcak hava günlük yaşamı da etkiliyor.

Güneydoğu'da sıcaklıklar 40 dereceyi aştı
[Fotoğraf: Getty]

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, dün bölgede gerçekleşen en yüksek sıcaklıklar, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 45, Şırnak'ın Cizre ilçesinde 46, Mardin'in Nusaybin ilçesinde 46, Kızıltepe ilçesinde de 45 derece olarak ölçüldü.

Bölge genelinde bugün de mevsim normallerinin 2-3 derece üzerinde seyretmesi beklenen hava sıcaklığının yarın normale dönmesi bekleniyor.

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

Bismil'de bugün en yüksek sıcaklığın 46, yarın 41, Cizre'de bugün 46, yarın 41, Nusaybin'de bugün 43, yarın 39, Kızıltepe bugün 44, yarın 41 olacağı tahmin ediliyor.

Çocuklar süs havuzunda serinliyor

Vatandaşların 11.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkmamaya özen gösterdiği bazı il ve ilçe merkezlerinde çocuklar süs havuzlarında serinliyor.

Kavurucu sıcaktan bunalanlar klimalı ortamları ve gölge alanları tercih ederken, sıcaktan en fazla açık alanlarda görev yapanlar ile ekmek fırınlarında çalışanlar etkileniyor.

Diyarbakır'da fırında ekmek pişiren Ferhat Doğru, yaklaşık 25 yıldır bu mesleği yaptığını, yaz aylarında sıcak havadan dolayı çalışmakta zorlandıklarını söyledi.

Güneydoğu'da sıcaklıklar 40 dereceyi aştı

Son günlerde sıcaklığın yükseldiğini kaydeden Doğru,"Vücut belli bir süreden sonra sıcaklığa alışıyor ama Diyarbakır'ın sıcağına fırının sıcaklığını da kattığımızda çalışmak zor. Bu durum çekilmez bir hal alıyor. Fırının içinde sıcaklık şu an 60 dereceyi aşıyor" dedi.

İnşaatta demir ustası olarak çalışan Mehmet Kaya, sıcaklıkların ilde etkili olmasıyla zorlandıklarını kaydetti.

Açık alanda güneşin altında çalıştıklarını aktaran Kaya, "Ekmek parası için dayanmaya çalışıyoruz. Sıcaklık güneşin altında yaklaşık 50 dereceyi görüyor. Yüksek sıcaktan bazen hastalanıyoruz, baş dönmesi oluyor. Yazın sıcaktan demire dokunamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Güneydoğu'da sıcaklıklar 40 dereceyi aştı

Mardin

Mardin'in Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerinde de vatandaşlar kavurucu sıcakla mücadele ediyor.

İki ilçede vatandaşlar gölgelik alan, park ve bahçelerde zaman geçiriyor. Serinlemek isteyenler dondurma ve meyan şerbetine rağbet gösteriyor.

Kızıltepe'de yaşayan Nazlı Keleş, ilçede yazın havanın diğer bölgelere oranla daha sıcak geçtiğini söyledi.

Serinlemek için hafta sonu piknik alanlarına gittiklerini kaydeden Keleş, "Çok sıcak olduğu için arkadaşlarımla dışarda vakit geçiremiyorum ve işim olmadıkça dışarı çıkmıyorum." dedi.

Kızıltepe Meydanı'nda dondurma satan Kamuran Demircan, sıcak havanın bunaltıcı boyutta olduğunu, dondurmanın sıcak havalarda yoğun olarak tercih edildiğini anlattı.

Nusaybin'de pastane işletmecisi Süleyman Gökhan, havaların son günlerde iyice ısındığını belirtti, "İnsanlar serinlemek için dondurma tercih ediyor. Bu sene çok sıcak geçiyor" diye konuştu.

Güneydoğu'da sıcaklıklar 40 dereceyi aştı

Şırnak

Şırnak'ın Cizre ilçesinde de hava sıcaklığı nedeniyle kimi esnaf 12.00-17.00 saatleri arasında kepenk kapatıyor.

Günün en sıcak saatlerini evlerinde ve serin yerlerde geçiren esnaf, havanın serinlediği akşam saatlerinde işinin başına geçiyor.

Kısmen açık olan iş yeri sahipleri de serinlemek için dükkanlarının önünü suluyor.

Esnaf Necat Işıklı, hava sıcaklığı nedeniyle ilçe sakinlerinin evlerinden çıkmadığını ve zamanlarını evlerinde geçirdiğini ifade ederek, akşam saatlerine insanların dışarı çıkarak alışveriş yaptığını söyledi.

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