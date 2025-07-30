Açık 31.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 30.07.2025 10:12

"Huzur İstanbul" uygulamasında 773 kişi yakalandı

İstanbul genelinde gerçekleştirilen "Huzur İstanbul" uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 356 şüphelinin aralarında bulunduğu 773 kişi gözaltına alındı.

"Huzur İstanbul" uygulamasında 773 kişi yakalandı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde dün gerçekleştirilen uygulama, iki aşamalı yapıldı.

İlk aşamada saat 20.00-22.00 arasında 212 noktada 1497 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya ayrıca, bir polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot da destek verdi.

İkinci aşamada ise saat 22.00-23.59 arasında 1369 personelin katılımıyla umuma açık yerlere yönelik denetimler yapıldı.

Uygulama kapsamında 358 bin 779 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Aralarında çeşitli suçlardan aranan 356 şüphelinin de bulunduğu toplam 773 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde 29 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek, 7 kurusıkı tabanca, 67 fişek ele geçirilirken, 1553 gram uyuşturucu madde, 12 uyuşturucu hap, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 41 bin 735 lira ele geçirildi.

Ekiplerce 392 umuma açık iş yeri denetlendi. 9 yabancı uyruklu kişiye işlem yapılırken, 33 kişiye toplamda 36 bin 988 lira idari para cezası kesildi.

Trafik denetimlerinde ise 45 bin 518 araç ve 2991 motosiklet kontrol edildi. 2094 araç ve motosiklet ile 27 sürücüye işlem uygulanırken, 11 araç trafikten men edildi. Denetimlerde toplam 924 bin 774 lira trafik cezası kesildi.

ETİKETLER
İstanbul Narkotik Suç Örgütü
Sıradaki Haber
Türkiye'de beklenen yaşam süresi 78,1 yıl
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:04
Doğu Karadeniz'in somon ihracatı 81,5 milyon doları aştı
10:59
Bakanlık'tan İBB'nin itfaiye personeli alımına yönelik iddialarına yalanlama
10:53
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde son gün yarın
10:44
ABD'li Senatör Sanders, İsrail'e silah satışının durdurulması için Senato'ya "baskı" yapacağını belirtti
10:38
Emlak Katılım Tasarruf Finansman'a faaliyet izni
11:00
"Sıfır Atık", gastronomide avantajlar sağlayabilir
İstanbul’da sıcak hava etkili oldu
İstanbul’da sıcak hava etkili oldu
FOTO FOKUS
Türkiye'nin en güçlü uçak bombası düşmana 'GAZAP' olacak
Türkiye'nin en güçlü uçak bombası düşmana 'GAZAP' olacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ