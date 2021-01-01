Mozaik ve heykel sanatçısı Altınorak, yaklaşık bir ayda tamamladığı heykeli yapma amacının koronavirüs salgınına dikkat çekmek olduğunu söyledi.

Altınorak, “Pandemi sürecine ve alınan önlemlere destek olmak ve dikkat çekmek için koronavirüs heykeli yaptım. Temennimiz pandemi sürecinin bir an önce sona ermesidir. Mesajım ise bu heykeli görenlere maske, mesafe ve temizlik kurallarını hatırlatmaktır” dedi.

Altınorak, heykelin yapımında sac, bilye ile yaklaşık 250 otomobil ve motosiklet supabı kullandığını belirtti.