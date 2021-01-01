Haber Giriş: 1 Ocak 2021 Cuma 08:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da bıçaklı saldırı: 2 yaralı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan iki kardeş yaralandı.
Merkez Seyhan ilçesi Bey Mahallesi 16053 Sokak'ta yürüyen Recep Ö. ve Mahsun Ö., kimliği belirsiz kişiler tarafından bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan iki kardeş, hastaneye kaldırıldı.
Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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