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Hudut kartalları kaçakçılara göz açtırmıyor
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari, Mardin, Van ve Hatay hudut hatlarında kaçak av silahı, sigara ve ilaç ele geçirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "hudut kartalları"nın sınırların güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini kesintisiz sürdürdüğü vurgulandı.
Açıklamada, "Van, Hakkari ve Hatay hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde, 19.748 paket sigara, 127.254 tablet, 2.816 kapsül ve 250 adet krem tıbbi ilaç ile 14 adet cep telefonu ele geçirildi" bilgisine yer verildi.
Kaçakçılara göz açtırmayan Hudut Kartallarımız, Van, Hakkâri ve Hatay hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde; 19.748 paket sigara, 127.254 tablet, 2.816 kapsül ve 250 adet krem tıbbi ilaç ile 14 adet cep telefonu ele geçirdi.https://t.co/WODRgLRcII#MSB #TSK pic.twitter.com/ZrrMnsjd2Q— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 22, 2020
Etiketler: milli savunma bakanlığı kaçakçılık hudut kartallarıSon Güncelleme: 22 Eylül 2020 Salı 17:13
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