Bakanlıktan yapılan açıklamada, "hudut kartalları"nın sınırların güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini kesintisiz sürdürdüğü vurgulandı.

Açıklamada, "Van, Hakkari ve Hatay hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde, 19.748 paket sigara, 127.254 tablet, 2.816 kapsül ve 250 adet krem tıbbi ilaç ile 14 adet cep telefonu ele geçirildi" bilgisine yer verildi.