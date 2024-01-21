Hudut kartalları 14 kişiyi yakaladı

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 14 şahsın hudut birlikleri tarafından kurtarıldığını duyurdu.

Açıklamada, yakalanan şahısların üçünün FETÖ, birinin DEAŞ, birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu bilgisi yer aldı.