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Türkiye
DHA 08.01.2025 10:30

Hız sınırını 2 kilometre aşan sürücüye kesilen ceza iptal edildi

Afyonkarahisar'da yüzde 10 yasal tolerans limitiyle 121 kilometre hız sınırı olan yolda 123 kilometreyle radara yakalanan sürücüye kesilen ceza, mahkeme tarafından iptal edildi.

Hız sınırını 2 kilometre aşan sürücüye kesilen ceza iptal edildi

İzmir'de yaşayan işçi emeklisi Sabahattin Şen, geçen yıl 28 Temmuz'da Konya'daki akrabalarını ziyaretten dönerken, otomobiliyle hız limiti yüzde 10 yasal tolerans payıyla 121 km/s olan Afyonkarahisar-Çay kara yolunda radara yakalandı.

Saatte 123 kilometre hızla gittiği tespit edilen Şen'e 1506 TL ceza kesildi. Hız sabitleyici kullandığını ve hız ihlali yapmadığını belirten Şen, avukatı Mehmet Harun Elçi aracılığıyla, 14 Ağustos'ta Çay Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurup cezanın iptalini istedi. Avukat Elçi, dilekçesinde hız ölçümünde hata payı olabileceğine dikkati çekti. Sulh Ceza Hakimliği, talebi kabul edip, 2 kilometreyle hız sınırını aşan Şen'e verilen cezayı iptal etti. Karar 28 Aralık'ta tebliğ edildi.

"Hız ölçüm sistemleri 1-2 km/s hata payıyla ölçüm yapabiliyor"

Kararda, "Radar ve lazer tabanlı hız ölçüm sistemlerinin 1-2 km/s hata payıyla ölçüm yapabildikleri ve radar sisteminin çevresel faktörlerden daha fazla etkilenerek hız ölçümünde hata payının arttığı, böylelikle hız ölçümlerinde 1-2 km/h hata payının olma olasılığının yüksek olduğu, Karayolları Genel Müdürlüğü Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı'nın 'Karayollarında Hız' isimli kitabında bu durumun vurgulanmaktadır. Yargıtay 19'uncu Ceza Dairesi'nin bir kararına göre 1-2 km'ye kadar olan ihlallerde hakimin takdir hakkı da bulunmaktadır. Bu nedenle düzenlenen trafik idari para cezası tutanağının hakimliğimizce hukuka aykırı olduğu kanaatine varılmış ve düzenlenen idari yaptırım kararının kaldırılmasına karar verilmiştir" denildi.

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